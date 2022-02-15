Диетологи рассказали про вредный шоколад

Давно известно, что шоколад является не только вкусным, но и полезным продуктом для здоровья. Но далеко не весь шоколад можно считать полезным об этом в последнее время часто говорят врачи-диетологи.
Одним из наиболее вредных считается шоколад с добавлением пальмового масла, которое плохо усваивается в организме. Употребление такого десерта поспособствует развитию сосудистых заболеваний ,появления тромбофлибита, отложению солей и появлению холестерина в организме человека. При этом диетологи отмечают, что не стоит давать детям темный шоколад, который стимулирует нервную систему.
Специалисты рекомендуют внимательно выбирать шоколад в магазине: обращать внимание на состав, страну производства и сроки годности.