Радий Хабиров о воинах-интернационалистах: «Это оплот государства»

Радий Хабиров почтил память воинов-интернационалистов, которые принимали участие в боях за пределами Отечества и не вернулись домой. Сегодня, в 33-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана, в Уфе по традиции состоялся митинг у мемориала Скорбящей матери. Глава Башкортостана сказал, что считает ветеранов боевых действий оплотом государства и относится к ним с глубоким уважением.

Радий Хабиров у мемориала «Скорбящая мать» в Уфе. Каждый год 15 февраля здесь проходят памятные акции в честь воинов-интернационалистов, которые погибли за пределами Отечества. Глава Башкортостана признался, что считает ветеранов боевых действий оплотом государства.

Это самые ответственные, самые сильные, самые достойные люди. Примерно в то время, когда мы были студентами, когда я служил в армии, меня отправили в Забайкалье, кого-то отправили в Афганистан. Мы на них всегда глядели с таким почетом и уважением, потому что в 18-19 лет они мальчишки же были. Они воевали, они погибали, ранения получали. Конечно, тем ушедшим – светлая память. А эти мужчины – это оплот государства, я так считаю. Каждый раз я их вижу, здороваюсь с ними, и знаете что, им говорю? Берегите себя, здоровья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В церемонии также приняли участие почётные гости, ветераны боевых действий, родители погибших воинов, курсанты, кадеты и жители Башкортостана. Этот день для них – грустный праздник, говорят воины-интернационалисты. Вспоминают они не военные операции, а сослуживцев, жизнь которых оборвалась на той войне.

Фото №1 - Радий Хабиров о воинах-интернационалистах: «Это оплот государства»

Вспоминаю всех своих товарищей, с кем служили. Это очень важный для нас день. День, который показал, что мы едины, мы сильны, мы всегда были, есть и будем.

Сергей Томаров, воин-интернационалист

Для меня это день памяти, я вспоминаю своих сослуживцев. Мы охраняли трубопровод «Дружба», по которому поступала братская помощь в Афганистан в виде нефтепродуктов, бензина.  

Роберт Афхадеев, воин-интернационалист

Это как бы и праздник, и день скорби. Мы вышли в 1989 году, сам лично выходил, решили вот вспомнить. Мы тут присутствуем как хоккейная команда «Шурави». Кто в армию попадает, там нет выбора. Глядя на друзей, глядя на старших, становишься мужественным. 

Ильдус Батталов, воин-интернационалист

Война в Афганистане для России стала самой продолжительной в истории 20 века. Она длилась около десяти лет. Погибли более 15 тысяч человек. Башкортостан направил в горячую точку около 14 тысяч солдат и офицеров, погибли и пропали без вести 343 уроженца республики.

Подарки без запарки

Сегодня региональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана объединяет около пяти тысяч человек. Они активно поддерживают патриотические мероприятия, общаются с молодежью, которой рассказывают о воинском и человеческом долге.

Приоритетная задача – научить молодежь любить Родину и понимать, что 1/6 часть суши – это очень большая территория, и ее надо защищать, ее границы надо защищать. Хочешь мира – готовься к войне, но это не значит, что мы готовимся к войне, мы готовимся к мирной жизни, чтобы у ребят были крепкие руки, ноги, чтобы была светлая голова.

Дмитрий Глушко, председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана

В Уфе на Южном кладбище также возложили цветы к обелиску воинам, которые погибли в локальных конфликтах. Здесь покоятся Андрей Машковский, Анис Зарипов, Олег Якин. Траурные митинги прошли во многих муниципалитетах Башкортостана. Афганская война закончилась, а ее герои останутся в памяти потомков как стойкие, мужественные и благородные бойцы.

Фото: пресс-служба Главы РБ

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