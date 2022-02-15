Радий Хабиров о воинах-интернационалистах: «Это оплот государства»

Радий Хабиров почтил память воинов-интернационалистов, которые принимали участие в боях за пределами Отечества и не вернулись домой. Сегодня, в 33-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана, в Уфе по традиции состоялся митинг у мемориала Скорбящей матери. Глава Башкортостана сказал, что считает ветеранов боевых действий оплотом государства и относится к ним с глубоким уважением.
Радий Хабиров у мемориала «Скорбящая мать» в Уфе. Каждый год 15 февраля здесь проходят памятные акции в честь воинов-интернационалистов, которые погибли за пределами Отечества. Глава Башкортостана признался, что считает ветеранов боевых действий оплотом государства.
В церемонии также приняли участие почётные гости, ветераны боевых действий, родители погибших воинов, курсанты, кадеты и жители Башкортостана. Этот день для них – грустный праздник, говорят воины-интернационалисты. Вспоминают они не военные операции, а сослуживцев, жизнь которых оборвалась на той войне.
Война в Афганистане для России стала самой продолжительной в истории 20 века. Она длилась около десяти лет. Погибли более 15 тысяч человек. Башкортостан направил в горячую точку около 14 тысяч солдат и офицеров, погибли и пропали без вести 343 уроженца республики.
Сегодня региональное отделение Российского союза ветеранов Афганистана объединяет около пяти тысяч человек. Они активно поддерживают патриотические мероприятия, общаются с молодежью, которой рассказывают о воинском и человеческом долге.
В Уфе на Южном кладбище также возложили цветы к обелиску воинам, которые погибли в локальных конфликтах. Здесь покоятся Андрей Машковский, Анис Зарипов, Олег Якин. Траурные митинги прошли во многих муниципалитетах Башкортостана. Афганская война закончилась, а ее герои останутся в памяти потомков как стойкие, мужественные и благородные бойцы.
Фото: пресс-служба Главы РБ