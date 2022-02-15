Радий Хабиров о воинах-интернационалистах: «Это оплот государства»

Это самые ответственные, самые сильные, самые достойные люди. Примерно в то время, когда мы были студентами, когда я служил в армии, меня отправили в Забайкалье, кого-то отправили в Афганистан. Мы на них всегда глядели с таким почетом и уважением, потому что в 18-19 лет они мальчишки же были. Они воевали, они погибали, ранения получали. Конечно, тем ушедшим – светлая память. А эти мужчины – это оплот государства, я так считаю. Каждый раз я их вижу, здороваюсь с ними, и знаете что, им говорю? Берегите себя, здоровья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан