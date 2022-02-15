Известно, когда на Бельском мосту-вставке в Уфе нанесут разметку

Новую разметку на мосту-вставке через реку Белую нанесут, когда не будет осадков. Об этом телеканалу БСТ сообщили в управлении по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы.

Сейчас действует новая схема движения. На новом мосту-вставке теперь вместо трех полос на выезд действует четыре. А на путепроводе, построенном в 1991 году, четыре полосы из шести отвели для въезда в столицу, одну – на выезд. Еще одна полоса будет реверсивной. Сейчас машинам, едущим с проспекта Салавата Юлаева, уже нельзя заехать на старый арочный мост.