В Уфе изменилась схема движения на Затонском кольце

Сегодня в одном из самых оживленных мест в Уфе изменилась схема дорожного движения. Речь идет о кольце около Затонского моста. Теперь съезд на улицу Пархоменко со стороны улицы Округа Галле закрыт. По словам чиновников, это было сделано для снижения аварийности.

Без работы на высоте здесь не обойтись. Новые знаки направления движения должны быть видны издалека. Указатели меняют не только на столбах, но и на растяжке над дорогой. Задача непростая, учитывая, что поток движения здесь плотный.

Ограждаемся, поэтому нормально все. Бывает, конечно, когда проезжают, сигналят нам, отвлекают. В бригаде у нас 5 человек. Меняем знаки в количестве 9 штук. Дмитрий Борисов, дорожный рабочий

Отныне меняется схема движения на Затонском кольце. А значит тем, кто едет со стороны Южного автовокзала, придется составлять новый маршрут.

Сейчас дорожные рабочие завершают монтаж, по сути, основного знака, меняющего схему движения на кольце возле Затонского моста. Теперь так называемый кирпич будет сигнализировать водителям о том, что съезд со стороны улицы Округ Галле на Пархоменко запрещен.

Чтобы попасть на улицу Пархоменко, есть следующий вариант пути: можно проехать по Зорге, а далее свернуть на Кировоградскую. Она как раз пересекается с улицей Пархоменко. А если спуститься на автомобиле по улице Округа Галле ниже Южного автовокзала, то ехать необходимо через Затонский мост и далее, на ближайшей развязке развернуться в обратном направлении. В связи с изменениями на круговом движении теперь также поменялись правила проезда с улиц Делегатской и Большой Гражданской.

Принято решение администрации совместно с ГИБДД о разрешении открытия левого поворота с улиц Делегатская и Большая Гражданская на улицу Округ Галле. Таким образом, люди, проживающие на улицах Делегатская и Большая Гражданская, могут попасть на улицу Зорге и проехать на Пархоменко через Кировоградскую. Артур Асаев, и.о. заместителя начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации г. Уфы

На месте перекрытого съезда в первое время будут дежурить сотрудники ГИБДД. Водителям теперь придется подстраиваться под новую схему. И мнения у автолюбителей относительно изменений разные.

– Я поддерживаю эту схему движения. Думаю, что дорога разгрузится. Должно меньше аварий все же быть. Я читал про это тоже. Думаю, что это хорошее нововведение.

– А ж/д? На ж/д вот как отсюда попасть? Никак. – Не совсем одобряете? – Нет.