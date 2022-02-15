В Башкирии сын чиновника пытается взыскать с пенсионерки миллион рублей

Сын экс-главы Иглинского района Ришата Исхакова пытается взыскать с пенсионерки 1 миллион рублей. Судебные тяжбы длятся уже полгода. Причиной иска о клевете послужило видео, которое сняла учительница русского языка и литературы Светлана Фаткуллина о том, как у ее участка демонтируют забор.

Кадры сопровождались комментариями пенсионерки, которые, судя по всему, задели семью скандально-известного чиновника. Ведь ранее расформированная школа, находящаяся рядом с участком Фаткуллиной, оказалась неким «кумысным домом», который по праву принадлежит сыну бывшего чиновника Рустяму Исхакову. Он и подал иск о защите чести и достоинства.

Со слов ответчицы, изначально все члены семьи Исхаковых пытались отсудить у нее по миллиону рублей якобы за клевету, но решили отозвать иски, кроме Рустяма Исхакова. Суд первой инстанции отказал ему в удовлетворении требований. Сейчас учительницу пытаются обязать выплатить миллион рублей в качестве компенсации и принести публичные извинения в апелляционном порядке. Заседание продолжилось сегодня в Верховном суде республики, но решения вынесено не было. Служители Фемиды объявили перерыв, слушание продолжится 1 марта.