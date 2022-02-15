«Врачи крайне благодарны»: как студенты-медики помогают в больницах Башкирии

Более двух тысяч студентов БГМУ и еще почти тысячу учащихся медицинских колледжей привлекли на подмогу в поликлиники и больницы республики. Для некоторых это первая практическая работа, а многие уже отработали несколько смен в ковид-госпиталях.

Для Артура Зайнуллина эта практика уже не первая. Третьекурсник учится на медико-профилактическом факультете с отделением биологии. Центр гигиены и эпидемиологии – потенциальное место работы после окончания Медицинского университета. Но вот на практику сюда он бы попал только на старших курсах. Из-за эпидобстановки это случилось раньше. Студент звонит пациентам и собирает историю их болезни.

А Айдана Амантай уже была на передовой. Девушка в октябре прошлого года отработала полтора месяца в ковид-госпитале. Полученный опыт тогда заменил, наверное, сразу несколько практик сразу.

Более двух тысяч студентов БГМУ и еще почти тысячу учащихся медицинских колледжей привлекли в поликлиники и больницы для помощи специалистам. Практиканты работают в колл-центрах, доставляют больным лекарства, старшекурсники могут заменять врачей на приемах.

Врачи крайне благодарны, потому что они во время своего отдыха снова вышли на передовую. Руководители медорганизаций выказывают признательность и ждут студентов после окончания учебы уже в качестве врачей. Владислав Агабеков, заместитель председателя профкома обучающихся БГМУ