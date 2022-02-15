4-летней малышке из Уфы с пороком сердца срочно нужна помощь

В республике собирают средства для спасения 4-летней девочки из Уфы. У Леи Ахметьяновой – порок сердца. Она уже перенесла две операции. Спасти малышку могут в американской клинике. Только первый этап лечения стоит почти 14 миллионов рублей. Семья обратилась за помощью ко всем, кто может перечислить хоть какую-то сумму.

Сопереживающее большое сердце малышки справляется с трудом. И дело даже не в слёзах мамы, у которой боль только душевная. В то время как у девочки – физическая. Жизнерадостная малышка за свои четыре года перенесла уже две операции на сердце. О пороке главного моторчика ребенка тогда ещё только будущей маме сообщили на 19-й неделе беременности. Медики настаивали на аборте.

Я уже мысленно попрощалась с ней, но она начала шевелиться. Я поняла, что мой ребенок хочет жить. Она уже живая там, целый, полноценный ребёнок. Анжелина Ахметьянова

У Леи вместо нормального сращения межпредсердной и межжелудочковой перегородок сформировалось большое отверстие между всеми камерами сердца. Чем больше времени проходит, тем сложнее ему снабжать кровью растущий организм. Специалисты дают неутешительные прогнозы: прожить Лея сможет примерно до 30 лет. В Уфе мама девочки не нашла врачей, которые смогли бы увеличить это время. В Татарстане посоветовали обратиться к зарубежным специалистам.

Мне сразу сказали, что в России нам не смогут помочь. Нет ни оборудования, ни хирурга, который бы за это взялся. Я начала писать в различные зарубежные клиники. Анжелина Ахметьянова

Надежду дали в США. Анжелина Ахметьянова на связи с бостонской клиникой. Хирург получил результаты анализов, эхокардиографии. Спасать девочку решено в два этапа. Стоимость одного этапа, согласно нынешнему курсу, больше 13 миллионов рублей. Сбор ведёт фонд «Алёша». Перечислить абсолютно любую посильную сумму можно прямо на официальном сайте или по реквизитам: