В Уфе прошел хоккейный матч в честь 33-летия вывода Советских войск из Афганистана

В этот день мы хотели бы, чтобы нас не забывали. Чтобы молодежь смотрела на нас. Чтобы знали, что можно и в 50 лет играть в хоккей, и в 60 лет играть в хоккей.

Ильдус Батталов, игрок ХК «Шурави», ветеран боевых действий в Афганистане