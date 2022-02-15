В Уфе прошел хоккейный матч в честь 33-летия вывода Советских войск из Афганистана

33-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана в Уфе посвятили хоккейный матч. На лед вышли ветераны боевых действий – коллектив «Шурави» и команда Ночной хоккейной лиги 50+.
В преддверии годовщины вывод войск из Афганистана «Шурави» провели череду товарищеских встреч. Ветераны событий в Афганистане ведут активный и спортивный образ жизни. На торжественной церемонии открытия встречи их поприветствовал вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов.
Матч в таком формате прошел впервые. Местом проведения стала недавно возведенная «Астра-арена». Победу со счетом 4:2 одержала команда «Шурави».