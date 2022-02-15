В Уфе прошел хоккейный матч в честь 33-летия вывода Советских войск из Афганистана

33-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана в Уфе посвятили хоккейный матч. На лед вышли ветераны боевых действий – коллектив «Шурави» и команда Ночной хоккейной лиги 50+.

В преддверии годовщины вывод войск из Афганистана «Шурави» провели череду товарищеских встреч. Ветераны событий в Афганистане ведут активный и спортивный образ жизни. На торжественной церемонии открытия встречи их поприветствовал вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов.

В этот день мы хотели бы, чтобы нас не забывали. Чтобы молодежь смотрела на нас. Чтобы знали, что можно и в 50 лет играть в хоккей, и в 60 лет играть в хоккей.

Ильдус Батталов, игрок ХК «Шурави», ветеран боевых действий в Афганистане
Фото №1 - В Уфе прошел хоккейный матч в честь 33-летия вывода Советских войск из Афганистана

Матч в таком формате прошел впервые. Местом проведения стала недавно возведенная «Астра-арена». Победу со счетом 4:2 одержала команда «Шурави».

Мы думаем, что турнир будет проводиться каждый год в эту дату. Чтобы все видели, что движение афганское живо. Что ребята живут в полные легкие. Играют в хоккей, трудятся.

Альберт Ильясов, представитель Ночной хоккейной лиги в Республике Башкортостан
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