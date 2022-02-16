Как кофе может повлиять на наше здоровье

Ученые выявили действие кофе на организм человека. Согласно данным исследования, кофе следует пить не больше 3 чашек в день. По статистике люди, выпивающие кофе в таких нормах, меньше страдают от сердечно- сосудистых заболеваний.

Был проведён эксперимент, в котором приняли участие 500 тысяч человек. Оказалось, что кофе в умеренном количестве стабилизирует работу сердечно-сосудистой системы. Правда, положительный результат могут дать только молотые сорта.