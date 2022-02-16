В Башкирии будут судить 38-летнюю наркосбытчицу

В Октябрьском завершилось расследование уголовного дела в отношении 38-летней женщины, обвиняемой в сбыте наркотиков. Оперативники изъяли из незаконного оборота десятки доз мефедрона.
Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, в поле зрения правоохранителей женщина попала летом прошлого года. В ходе следствия было установлено, что она занимается сбытом наркотических средств через тайники-закладки. Обвиняемая, получая указания через интернет, забирала партии наркотиков из лесополосы и прятала их около жилых домов.
После завершения очередных раскладок, злоумышленница была задержана сотрудниками полиции. При задержании женщина попыталась скрыться от стражей порядка. Убегая от полицейских, она выбросила на улице свою дамскую сумочку. Как оказалось в последующем, так она хотела избавиться от улик, ведь у нее в сумке находились наркотические средства, которые подозреваемая приобрела для личного употребления.
пресс-служба МВД РБ
В ходе следствия стражи порядка установили все места, где обвиняемая успела разложить закладки. На допросе она рассказала, что незаконным бизнесом занималась из-за имеющихся финансовых трудностей.
Следственным отделом Отдела МВД России по городу Октябрьскому расследование уголовного дела в отношении задержанной за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, и за незаконное хранение наркотических средств завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.