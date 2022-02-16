В Башкирии будут судить 38-летнюю наркосбытчицу

После завершения очередных раскладок, злоумышленница была задержана сотрудниками полиции. При задержании женщина попыталась скрыться от стражей порядка. Убегая от полицейских, она выбросила на улице свою дамскую сумочку. Как оказалось в последующем, так она хотела избавиться от улик, ведь у нее в сумке находились наркотические средства, которые подозреваемая приобрела для личного употребления.

пресс-служба МВД РБ