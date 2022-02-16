В Башкирии ритуальщик убил знакомого и спрятал его тело в чужую могилу

Как установлено следствием, под утро 11 мая 2021 года в г. Кумертау между находившимися в состоянии алкогольного опьянения подсудимым и потерпевшим произошла ссора, в связи с тем, что последний, будучи в местах лишения свободы, переписывался с девушкой подсудимого. Злоумышленник предложил потерпевшему и его знакомому выехать за город, чтобы выяснить отношения, на что они согласились. Прибыв на берег реки «Мелеуз» в пригороде Кумертау между подсудимым и потерпевшим произошла драка, во время которой мужчины упали с обрыва в реку, в это время подсудимый начал удерживать голову потерпевшего в воде пока тот не перестал подавать признаков жизни и впоследствии скончался. В то время подсудимый подрабатывал в ритуальной службе, в связи с чем на следующий день решил вывести на автомобиле тело потерпевшего на кладбище и спрятать его в свежезахороненную могилу.

пресс-служба СУ СКР РБ