В Башкирии ритуальщик убил знакомого и спрятал его тело в чужую могилу

В Кумертау суд вынес приговор 21-летнему парню, который убил знакомого и спрятал его тело в чужую могилу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Первого июня прошлого года поступило заявление от женщины. Она сообщила о безвестном исчезновении ее 25-летнего сына. Женщина к правоохранителям обратилась не сразу, так ее сын жил отдельно и мог не выходить на связь долгое время.
Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции исследована территория города и близлежащие окрестности, допрошены родственники и круг общения пропавшего, в результате установлен его знакомый, который после исчезновения мужчины почти сразу уехал в Москву. Вскоре местонахождение свидетеля было установлено благодаря системе распознавания лиц в столице. Во время допроса он рассказал, что его товарища убили и изобличил злоумышленника и других свидетелей.
Свою вину подсудимый признал. Он указал местонахождение тела потерпевшего. Свидетель долгое время хранил молчание, так как опасался расправы со стороны подсудимого и его приятелей.
Суд приговорил ритуальщика к 9 годам и 6 месяцам тюрьмы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить матери потерпевшего 600 тысяч рублей.
Фото: СУ СКР РБ.