В Башкирии ритуальщик убил знакомого и спрятал его тело в чужую могилу

В Кумертау суд вынес приговор 21-летнему парню, который убил знакомого и спрятал его тело в чужую могилу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Фото №1 - В Башкирии ритуальщик убил знакомого и спрятал его тело в чужую могилу

Первого июня прошлого года поступило заявление от женщины. Она сообщила о безвестном исчезновении ее 25-летнего сына. Женщина к правоохранителям обратилась не сразу, так ее сын жил отдельно и мог не выходить на связь долгое время.

Следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции исследована территория города и близлежащие окрестности, допрошены родственники и круг общения пропавшего, в результате установлен его знакомый, который после исчезновения мужчины почти сразу уехал в Москву. Вскоре местонахождение свидетеля было установлено благодаря системе распознавания лиц в столице. Во время допроса он рассказал, что его товарища убили и изобличил злоумышленника и других свидетелей.

Как установлено следствием, под утро 11 мая 2021 года в г. Кумертау между находившимися в состоянии алкогольного опьянения подсудимым и потерпевшим произошла ссора, в связи с тем, что последний, будучи в местах лишения свободы, переписывался с девушкой подсудимого. Злоумышленник предложил потерпевшему и его знакомому выехать за город, чтобы выяснить отношения, на что они согласились. Прибыв на берег реки «Мелеуз» в пригороде Кумертау между подсудимым и потерпевшим произошла драка, во время которой мужчины упали с обрыва в реку, в это время подсудимый начал удерживать голову потерпевшего в воде пока тот не перестал подавать признаков жизни и впоследствии скончался. В то время подсудимый подрабатывал в ритуальной службе, в связи с чем на следующий день решил вывести на автомобиле тело потерпевшего на кладбище и спрятать его в свежезахороненную могилу.

пресс-служба СУ СКР РБ

Свою вину подсудимый признал. Он указал местонахождение тела потерпевшего. Свидетель долгое время хранил молчание, так как опасался расправы со стороны подсудимого и его приятелей.

Суд приговорил ритуальщика к 9 годам и 6 месяцам тюрьмы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить матери потерпевшего 600 тысяч рублей.

Фото: СУ СКР РБ.

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