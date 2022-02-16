В 33-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана в Башкирии прошли торжественные митинги

В Башкирии накануне прошли торжественные митинги, посвященные годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Так, в Ленинском районе столицы региона возложили цветы к могилам воинов-интернационалистов. Собравшиеся также почтили минутой молчания память погибших земляков. В церемонии приняли участие почётные гости, ветераны боевых действий, близкие погибших, юнармейцы и школьники.
В честь 33-й годовщины вывода Советских войск из Афганистана в 35-й школе провели мероприятие. Ребятам рассказали о подвиге героев. Десятилетняя война унесла свыше 14 тысяч жизней военнослужащих. Всего в зоне локальных конфликтов погибли почти 700 уроженцев Башкирии.
Годовщину вывода Советских войск из Афганистана отметили и в Иглинском районе. Торжественный митинг прошел в Парке Победы у обелиска погибшим воинам в горячих точках. В память о солдатах иглинцы возложили цветы к мемориалу воинов-интернационалистов, почтили память погибших минутой молчания. В Афганской войне приняли участие 192 жителя Иглинского района, трое из них погибли.