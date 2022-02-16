В 33-ю годовщину вывода Советских войск из Афганистана в Башкирии прошли торжественные митинги

Годовщину вывода Советских войск из Афганистана отметили и в Иглинском районе. Торжественный митинг прошел в Парке Победы у обелиска погибшим воинам в горячих точках. В память о солдатах иглинцы возложили цветы к мемориалу воинов-интернационалистов, почтили память погибших минутой молчания. В Афганской войне приняли участие 192 жителя Иглинского района, трое из них погибли.