В Челябинской области прошел мастер-класс по составлению шежере

В Башкирском историко-культурном центре Челябинской области прошел мастер-класс по составлению родословной. Краеведы рассказали, как правильно искать информацию о представителях своего рода и что нужно делать, чтобы остаться в памяти потомков.
В мастер-классе приняли участие специалисты Туймазинского Башкирского историко-культурного центра. Краевед Арслан Бикбулатов составлением шежере занимается более 30 лет. Жителям многих населенных пунктов в Челябинской области он помог составить родословную до десятого поколения.