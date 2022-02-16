Жительница Уфы, желая заработать на инвестициях, лишилась 300 тысяч рублей

38-летняя уфимка еще в июле прошлого года в социальной сети «Инстаграм» наткнулась на интересное объявление о быстром заработке с минимальными вложениями. Заинтересовавшись таким простым предложением, она решила попробовать себя в сфере инвестирования. Женщина зарегистрировалась, перейдя по ссылке, на сайте. Спустя некоторое время ей начали звонить якобы торговые аналитики и брокеры, все они предлагали выгодное инвестирование без рисков.

пресс-служба МВД Башкирии