Жительница Уфы, желая заработать на инвестициях, лишилась 300 тысяч рублей
В отделение полиции Уфы обратилась 38-летняя жительница Уфы и рассказала, что лишилась денег, пытаясь заработать на инвестициях. Детали случившегося рассказали в пресс-службе МВД республики.
38-летняя уфимка еще в июле прошлого года в социальной сети «Инстаграм» наткнулась на интересное объявление о быстром заработке с минимальными вложениями. Заинтересовавшись таким простым предложением, она решила попробовать себя в сфере инвестирования. Женщина зарегистрировалась, перейдя по ссылке, на сайте. Спустя некоторое время ей начали звонить якобы торговые аналитики и брокеры, все они предлагали выгодное инвестирование без рисков.
пресс-служба МВД Башкирии
В течение семи месяцев уфимка переводила свои накопления на неизвестные счета. Свои проценты она не получила, а также лишилась 300 тысяч рублей.
Поняв, что ее обманули, женщина поспешила обратиться в полицию. Сейчас оперативники устанавливают все детали случившегося.