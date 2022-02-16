В Уфе на 400% превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

В Уфе превышен эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу. Известно, что уровень заболеваемость превышен на 400%.

Фото №1 - В Уфе на 400% превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу

Как сообщает замруководителя Управления Роспотребнадзора республики Галина Пермина, при этом уровень заболеваемости за последнюю неделю снизился на 20%. Постепенно снижается и количество заболевших внебольничной пневмонией.

Суточная заболеваемость коронавирусом пока не снижается – каждый день выявляется рекордное количество заболевших. Однако большая часть пациентов переносит болезнь в легкой форме.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии