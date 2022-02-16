В Башкирии обработчик птицы воткнул нож в свою ладонь

В помещении участка приемки, убоя и потрошения убойно-перерабатывающего комплекса предприятия молодой сотрудник занимался обработкой тушек. В один момент он понял, что его нож притупился. Он решил быстро подточить нож, но заметил, что одна из птиц уже проехала по конвейеру. Тогда он сделал несколько шагов вдогонку, схватил птицу одной рукой, а другой замахнулся ножом, но попал не по тушке, а по своей руке.