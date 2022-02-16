В Башкирии обработчик птицы воткнул нож в свою ладонь

3 декабря в Башкирии на производстве мяса птицы 30-летний сотрудник получил тяжёлую травму. Случившееся расследовала Гострудинспекция.
В помещении участка приемки, убоя и потрошения убойно-перерабатывающего комплекса предприятия молодой сотрудник занимался обработкой тушек. В один момент он понял, что его нож притупился. Он решил быстро подточить нож, но заметил, что одна из птиц уже проехала по конвейеру. Тогда он сделал несколько шагов вдогонку, схватил птицу одной рукой, а другой замахнулся ножом, но попал не по тушке, а по своей руке.
Пострадавшего доставили в Благовещенскую ЦРБ с резаной раной левой руки. Причиной несчастного случая назвали неудовлетворительную организацию труда – работодатель был оштрафован.