В Башкирии ребенку-инвалиду не выдавали жизненно важный препарат

В Салавате по требованию прокуратуры обеспечили ребенка-инвалида жизненно необходимым препаратом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Башкирии ребенку-инвалиду не выдавали жизненно важный препарат

В 2018 году врачи диагностировали у ребенка редкое орфанное заболевание. Он должен был получать препарат бесплатно, однако рецепт на его выдачу не выписывался более трех лет.

Родители несовершеннолетнего были вынуждены приобретать медикаменты за счет личных средств, общая сумма которых составила почти 80 тысяч рублей. В целях защиты прав инвалида прокуратура направила в суд исковые заявления, в которых потребовала от Минздрава республики и лечебного учреждения организовать бесперебойное обеспечение несовершеннолетнего пациента необходимым медикаментом и взыскать затраченные средства.

прокуратура Салавата

Суды удовлетворили иски прокуратуры. На данный момент ребенок обеспечивается лекарствами в необходимом количестве.

Исковое заявление о взыскании средств на покупку лекарств находится в стадии рассмотрения.

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