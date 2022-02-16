В Башкирии ребенку-инвалиду не выдавали жизненно важный препарат

В Салавате по требованию прокуратуры обеспечили ребенка-инвалида жизненно необходимым препаратом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В 2018 году врачи диагностировали у ребенка редкое орфанное заболевание. Он должен был получать препарат бесплатно, однако рецепт на его выдачу не выписывался более трех лет.
Суды удовлетворили иски прокуратуры. На данный момент ребенок обеспечивается лекарствами в необходимом количестве.
Исковое заявление о взыскании средств на покупку лекарств находится в стадии рассмотрения.