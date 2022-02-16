В Башкирии ребенку-инвалиду не выдавали жизненно важный препарат

Родители несовершеннолетнего были вынуждены приобретать медикаменты за счет личных средств, общая сумма которых составила почти 80 тысяч рублей. В целях защиты прав инвалида прокуратура направила в суд исковые заявления, в которых потребовала от Минздрава республики и лечебного учреждения организовать бесперебойное обеспечение несовершеннолетнего пациента необходимым медикаментом и взыскать затраченные средства.

прокуратура Салавата