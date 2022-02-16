В Уфе из кота достали настоящую иголку

Как сообщает портал Mash Batash, котёнок играл с клубком ниток, в который была воткнута иголка. Зверёк случайно проглотил острый предмет, а выплюнуть обратно не смог из-за шершавого языка. Питомец несколько дней ходил с иголкой, пока хозяева не заметили странное поведение котёнка.

Его отвезли в ветеринарную клинику, где рентген показал, что иголка пробила желудок и селезёнку. Кот уже был на грани смерти. Но, к счастью, ветеринар успешно провёл операцию и спас домашнего любимца. Сейчас кот идёт на поправку.