В Уфе мошенники украли у женщины 1,5 млн рублей и сами признались в этом

В полицию Уфы обратилась местная жительница, которая заявила, что стала жертвой мошенников. С декабря 2021 по февраль 2022 годов у женщины выманили более 1,5 млн рублей.

Как стало известно, уфимке позвонил неизвестный и сообщил, что с её счёта пытаются списать все деньги. Чтобы уберечь сбережения, их нужно перевести на «безопасный счёт». После с женщиной связался якобы сотрудник банка, и под его руководством женщина перевела неизвестным 580 тысяч рублей.

Вскоре женщине вновь позвонили «сотрудники банка», заявив, что мошенники всё ещё посягают на её средства. Испуганная уфимка вновь повелась на уловки мошенников и перевела более 300 тысяч рублей. После этого злоумышленники уговорили женщину взять кредит и перевести и эти деньги на «безопасный счёт». В общей сложности женщина перевела неизвестным более 1,5 млн рублей.