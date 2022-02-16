Сборная России по шорт-треку вышла в финал в эстафете на 5000 м

Сегодня воспитанник башкирского спорта Семен Елистратов в составе сборной страны примет участие в финале эстафеты на дистанции 5000 метров. Квартет россиян дополнят Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.

В финале им предстоит сразиться с соперниками из Канады, Италии и Южной Кореи. Кстати, только им в 1/2 и проиграли россияне. А что касается выступления шорт-трекистов в целом, то у сборной только одна медаль – бронза Семена Елистратова, которого именуют никак иначе как ветераном команды.

И было бы опрометчиво не поздравить еще одного воспитанника башкирского спорта. Речь о Руслане Захарове. Накануне в составе сборной России по конькобежному спорту он завоевал серебряные медали в командной гонке. Это единственный российский спортсмен, который завоевал награды Олимпийских игр и в шорт-треке и в конькобежном спорте.