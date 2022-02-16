Башкирские спортсмены выступили на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по ушу

Эти старты собрали более 100 участников. В разделе ушу-саньда команда заняла второе общекомандное место. В разделе таолу башкирские представители также стали призерами. Теперь спортсмены из нашей республики примут участие в чемпионате России. Эти соревнования пройдут в марте в столице страны. А до этого ребята из нашей республики примут участие в международных соревнованиях.

Сейчас у нас будут международные соревнования в Москве с 22 по 28 февраля. До пандемии там было 22 страны. Сейчас планируется 17 стран.

Ирек Зарипов, председатель Федерации ушу Республики Башкортостан

В составе сборной восемь человек приняли участие из школы ушу «Панда». Моя команда принесла десять медалей: пять золотых, четыре серебряных, одну бронзовую медаль.

Артем Дымченко, тренер спортивной школы «Панда»

Многие башкирские спортсмены сумели выполнить спортивные разряды. Появились и новые кандидаты в мастера спорта. Ребята представляли такие клубы как «Дети плюс», «Александр Невский», «Скорпион» и «Панда». 13-летняя Милана Шацкая завоевала сразу пять медалей в ушу-таолу. Из них три первых места. Тимофей Тимофеев занял первую строчку в ушу-саньда.

Я заняла первое место по мечу, третье место по копью, по кулаку первое место, по парным мечам второе и по цепочке первое.

Милана Шацкая, победительница первенства Приволжского федерального округа по ушу

Уровень подготовки там очень высокий. Драться вдали от дома не очень легко. Приходилось усердно готовиться. Спасибо моему тренеру. Он очень помог мне морально и физически.

Тимофей Тимофеев, победитель первенства Приволжского федерального округа по ушу
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