Башкирские спортсмены выступили на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по ушу

Эти старты собрали более 100 участников. В разделе ушу-саньда команда заняла второе общекомандное место. В разделе таолу башкирские представители также стали призерами. Теперь спортсмены из нашей республики примут участие в чемпионате России. Эти соревнования пройдут в марте в столице страны. А до этого ребята из нашей республики примут участие в международных соревнованиях.
Многие башкирские спортсмены сумели выполнить спортивные разряды. Появились и новые кандидаты в мастера спорта. Ребята представляли такие клубы как «Дети плюс», «Александр Невский», «Скорпион» и «Панда». 13-летняя Милана Шацкая завоевала сразу пять медалей в ушу-таолу. Из них три первых места. Тимофей Тимофеев занял первую строчку в ушу-саньда.