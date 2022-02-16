Башкирские спортсмены выступили на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по ушу

Эти старты собрали более 100 участников. В разделе ушу-саньда команда заняла второе общекомандное место. В разделе таолу башкирские представители также стали призерами. Теперь спортсмены из нашей республики примут участие в чемпионате России. Эти соревнования пройдут в марте в столице страны. А до этого ребята из нашей республики примут участие в международных соревнованиях.