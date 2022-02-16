В Уфе прошел Всероссийский турнир по фехтованию памяти Татьяны Голосеевой

На Всероссийских состязаниях в Уфе по фехтованию олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина поддержала участников. Турнир проводят в память Татьяны Голосеевой – победительницы и призера как российских, так и континентальных соревнований. Участницам не больше 12 лет.

Эмоции зашкаливают, что вполне объяснимо, ведь на дорожке юные фехтовальщицы. У многих из них еще даже нет спортивного разряда, а потому справится с эмоциями получается не всегда.

В такие моменты на помощь приходят тренеры. Задача наставников – подсказать и помочь справиться с волнением. Всего на соревнования в Уфу приехали более 100 спортсменов из Санкт-Петербурга, Татарстана, а также Свердловской, Московской и Курской областей и не только.

Курская область одна из сильнейших школ России. Говорим, что дорога победа, но и участие тоже немаловажно. Чтобы не расстраивались, потому каждый турнир – это отдельная история. Юлия Бирюкова, заслуженный мастер спорта России по фехтованию, тренер команды Курской области

Всероссийский турнир памяти Татьяны Голосеевой проводится в Уфе в четвертый раз. Юные участницы со всей страны приезжают сюда, чтобы проверить свои силы, а также набрать рейтинговые очки и повысить разряд.

Татьяна была очень волевая спортсменка. У нее очень хорошие результаты были, она была эмоциональная, радовалась нанесению укола, а когда не получалось, то расстраивалась. Егор Попов, тренер Татьяны Голосеевой

На турнире участниц поддерживала олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина. После успеха в Токио и на кубке страны она взяла паузу и пока не выступает. Но уже само присутствие чемпионки помогало спортсменкам одерживать победы.

Сначала волновалась, было сложно, но затем, когда уже провела несколько боев, делала вид, что отдавала оружие, а затем забирала на себя и отвечала в ответ. Зарина Хабибуллина, участница соревнований