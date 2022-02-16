В Уфе прошел Всероссийский турнир по фехтованию памяти Татьяны Голосеевой

На Всероссийских состязаниях в Уфе по фехтованию олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина поддержала участников. Турнир проводят в память Татьяны Голосеевой – победительницы и призера как российских, так и континентальных соревнований. Участницам не больше 12 лет.
Эмоции зашкаливают, что вполне объяснимо, ведь на дорожке юные фехтовальщицы. У многих из них еще даже нет спортивного разряда, а потому справится с эмоциями получается не всегда.
В такие моменты на помощь приходят тренеры. Задача наставников – подсказать и помочь справиться с волнением. Всего на соревнования в Уфу приехали более 100 спортсменов из Санкт-Петербурга, Татарстана, а также Свердловской, Московской и Курской областей и не только.
Всероссийский турнир памяти Татьяны Голосеевой проводится в Уфе в четвертый раз. Юные участницы со всей страны приезжают сюда, чтобы проверить свои силы, а также набрать рейтинговые очки и повысить разряд.
На турнире участниц поддерживала олимпийская чемпионка Аделина Загидуллина. После успеха в Токио и на кубке страны она взяла паузу и пока не выступает. Но уже само присутствие чемпионки помогало спортсменкам одерживать победы.
Соревнования проходили в личном и в командном зачете. Среди коллективов в тройку лучших попали рапиристки из Курской области, Башкортостана и Санкт-Петербурга.