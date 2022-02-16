В Уфе прошли первенство и чемпионат Башкортостана по панкратиону

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Уфы, Нефтекамска, Ишимбая, Стерлитамака и других городов. Чья школа панкратиона сильнейшая в республике и что является главным отличием этого вида спорта от других единоборств?
Больше года Григорий Шатунов не выступал на крупных соревнованиях из-за травмы. К первому республиканскому турниру в новом году 22-летний спортсмен готовился долго, в том числе пробовал себя и в других видах единоборств. Это и позволило Шатунову одержать уверенную победу в своей весовой категории на республиканских соревнованиях.
Отличительной чертой панкратиона является огромный арсенал технических действий, реализовать которые можно из любых позиций – из партера, в прыжке, из стойки. Кроме того, приемы можно сочетать с множеством болевых технических действий, такими как захваты или зацепы.
В общекомандном зачёте турнира первое место заняла команда «Комбат Топ Тим», чьи спортсмены представляли Уфу, Благовещенск и Зубово. Второе место осталось за бойцовским клубом «Батыр», третью строчку занял стерлитамакский «Витязь». Помимо соревнований для взрослых спортсменов прошли турниры для юношей и юниоров.
Эти соревнования были отборочными на первенство и чемпионат Приволжского Федерального округа. Они пройдут 26-27 февраля в республике Марий Эл.