В Уфе прошли первенство и чемпионат Башкортостана по панкратиону

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Уфы, Нефтекамска, Ишимбая, Стерлитамака и других городов. Чья школа панкратиона сильнейшая в республике и что является главным отличием этого вида спорта от других единоборств?

Больше года Григорий Шатунов не выступал на крупных соревнованиях из-за травмы. К первому республиканскому турниру в новом году 22-летний спортсмен готовился долго, в том числе пробовал себя и в других видах единоборств. Это и позволило Шатунову одержать уверенную победу в своей весовой категории на республиканских соревнованиях.

Я здесь рассчитывал на победу, а так не угадаешь: либо ты в стойке вырубишь, либо в партере. Всё зависит от случая и от соперника. Григорий Шатунов, победитель чемпионата Республики Башкортостан по панкратиону

Отличительной чертой панкратиона является огромный арсенал технических действий, реализовать которые можно из любых позиций – из партера, в прыжке, из стойки. Кроме того, приемы можно сочетать с множеством болевых технических действий, такими как захваты или зацепы.

Соперника не знал, первый раз с ним. Хорошо дерется в стойке, у меня стиль борьба основной. Нур Ионов, победитель чемпионата Республики Башкортостан по панкратиону

Соревнования провел хорошо. Соперники были очень сильные, чувствовалась техника. Марат Тулиганов, победитель первенства Республики Башкортостан по панкратиону

В общекомандном зачёте турнира первое место заняла команда «Комбат Топ Тим», чьи спортсмены представляли Уфу, Благовещенск и Зубово. Второе место осталось за бойцовским клубом «Батыр», третью строчку занял стерлитамакский «Витязь». Помимо соревнований для взрослых спортсменов прошли турниры для юношей и юниоров.

Школы у нас сильные по разным возрастам: и благовещенская, и уфимская, и стерлитамакская. Всё зависит от возраста. Радмир Хайруллин, президент Федерации панкратиона Республики Башкортостан