Как в России отмечали Сретине Господне

Считается, что в этот день нельзя заниматься уборкой ,тяжелым трудом и прочими делами по дому. Праздник появился в честь встречи праведного старца Симеона и младенца Христа. Отец Симеон благословил Христа на сороковой день от рождения, что дало началу традиционного празднования этого дня.