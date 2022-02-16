Как в России отмечали Сретине Господне

Вчера 15 февраля верующие россияне отмечали Сретине Господне, православные христиане отмечают этот день в церкви.
Считается, что в этот день нельзя заниматься уборкой ,тяжелым трудом и прочими делами по дому. Праздник появился в честь встречи праведного старца Симеона и младенца Христа. Отец Симеон благословил Христа на сороковой день от рождения, что дало началу традиционного празднования этого дня.
Православные христиане считают, что в этот день нужно проводить специальный обряд для изгнания из жилища скверной энергии и сходить в церковь для отчищения души.