Спорт для пенсионеров России станет бесплатным

В России запустили проект «Демография». Он рассчитан на пенсионеров, которые хотят поводить свой досуг подвижно. У проката есть несколько направлений.
Одно из них - «Активное долголетие». Благодаря нему пенсионеры смогут получить курсы финансовой грамотности, психологии, выучить иностранные языки, изучить программирование, право.
В проекте проводятся занятие йогой, дыхательной гимнастикой Цигун, ушу, лечебной и оздоровительной физкультурой. Любое направление можно выбрать в ЦСО в своем регионе совершенно бесплатно, что делает это активности доступными для каждого желающего.