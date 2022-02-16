Спорт для пенсионеров России станет бесплатным

В России запустили проект «Демография». Он рассчитан на пенсионеров, которые хотят поводить свой досуг подвижно. У проката есть несколько направлений. 

Фото №1 - Спорт для пенсионеров России станет бесплатным

Одно из них - «Активное долголетие». Благодаря нему пенсионеры смогут получить курсы финансовой грамотности, психологии, выучить иностранные языки, изучить программирование, право. 

В проекте проводятся занятие йогой, дыхательной гимнастикой Цигун, ушу, лечебной и оздоровительной физкультурой. Любое направление можно выбрать в ЦСО в своем регионе совершенно бесплатно, что делает это активности доступными для каждого желающего. 

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