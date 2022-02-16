Спорт для пенсионеров России станет бесплатным

В России запустили проект «Демография». Он рассчитан на пенсионеров, которые хотят поводить свой досуг подвижно. У проката есть несколько направлений.

Одно из них - «Активное долголетие». Благодаря нему пенсионеры смогут получить курсы финансовой грамотности, психологии, выучить иностранные языки, изучить программирование, право.