Радий Хабиров – КСП: «Каждый рубль должен быть эффективен и обоснован»

Именно ваша аналитика, я могу вам точно сказать, помогает нам избавляться от нечистых на руку людей, которые посягают на нашу казну своими преступными действиями. И, соответственно, мешают развиваться нашей республике. И вот наша главная задача – каждый рубль, который достается чрезвычайным трудом, чтобы он шел в дело, чтобы он был эффективен, обоснован.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан