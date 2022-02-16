Радий Хабиров – КСП: «Каждый рубль должен быть эффективен и обоснован»

Каждый бюджетный рубль должен быть эффективным. Такую задачу перед Контрольно-счетной палатой Башкортостана поставил Радий Хабиров. Руководитель республики выступил на заседании коллегии КСП, которое состоялось в режиме видеоконференции, и подчеркнул, что важно повышать финансовую дисциплину органов государственной власти.

Радий Хабиров призвал вместе вычищать ряды госслужащих, невзирая на чины и должности, если имеются обоснованные материалы. В прошлом году было возбуждено 20 уголовных дел. Привлечено к дисциплинарной ответственности 43 человека и уволено 15.

Именно ваша аналитика, я могу вам точно сказать, помогает нам избавляться от нечистых на руку людей, которые посягают на нашу казну своими преступными действиями. И, соответственно, мешают развиваться нашей республике. И вот наша главная задача – каждый рубль, который достается чрезвычайным трудом, чтобы он шел в дело, чтобы он был эффективен, обоснован.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров – КСП: «Каждый рубль должен быть эффективен и обоснован»

Общая сумма выявленных КСП Башкортостана в прошлом году нарушений составила 33 млрд рублей. Эти средства использовались не в прямом соответствии с законом, сказал Радий Хабиров. Каждое третье нарушение – при формировании и исполнении бюджетов. Далее – махинации с бухгалтерией на 8,5 млрд рублей. Ещё 3,5 млрд рублей – неэффективное управление имуществом. 2,4 млрд рублей – нарушения при закупках. Глава Башкортостана отметил, что Контрольно-счётная палата республики должна плотнее взаимодействовать с прокуратурой в части возмещения ущерба бюджету, активнее бороться с недобросовестными подрядчиками по государственным и муниципальным контрактам.

Еще одним значимым контрольным мероприятием стала программа «Башкирские дворики». Нами было проанализировано 45 муниципальных образований в части закупки светового оборудования, безопасного покрытия. Здесь мы можем сказать, что если бы муниципалитеты использовали продукцию местных производителей, то она бы им обошлась дешевле процентов на 15.

Константин Шагимуратов, председатель Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан
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