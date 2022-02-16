Радий Хабиров – КСП: «Каждый рубль должен быть эффективен и обоснован»

Каждый бюджетный рубль должен быть эффективным. Такую задачу перед Контрольно-счетной палатой Башкортостана поставил Радий Хабиров. Руководитель республики выступил на заседании коллегии КСП, которое состоялось в режиме видеоконференции, и подчеркнул, что важно повышать финансовую дисциплину органов государственной власти.
Радий Хабиров призвал вместе вычищать ряды госслужащих, невзирая на чины и должности, если имеются обоснованные материалы. В прошлом году было возбуждено 20 уголовных дел. Привлечено к дисциплинарной ответственности 43 человека и уволено 15.
Общая сумма выявленных КСП Башкортостана в прошлом году нарушений составила 33 млрд рублей. Эти средства использовались не в прямом соответствии с законом, сказал Радий Хабиров. Каждое третье нарушение – при формировании и исполнении бюджетов. Далее – махинации с бухгалтерией на 8,5 млрд рублей. Ещё 3,5 млрд рублей – неэффективное управление имуществом. 2,4 млрд рублей – нарушения при закупках. Глава Башкортостана отметил, что Контрольно-счётная палата республики должна плотнее взаимодействовать с прокуратурой в части возмещения ущерба бюджету, активнее бороться с недобросовестными подрядчиками по государственным и муниципальным контрактам.