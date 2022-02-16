В Башкирии село осталось без воды из-за обрушения крыши резервуара

В Калтасинском районе обрушилась крыша резервуара для питьевой воды. ЧП произошло в селе Краснохолмский. Местные жители остались на какое-то время без водоснабжения. Подачу пришлось приостановить из-за сильного загрязнения.

На место сразу приехали аварийные службы. Резервуар был построен еще в 63-м году и на данный момент находился в высокой степени изношенности. Восстановительные работы займут около месяца. При этом мера скорее временная: в поселке необходимо строительство нового сооружения. Сейчас же воду в дома жителей пустили из источника напрямую.

Фото №1 - В Башкирии село осталось без воды из-за обрушения крыши резервуара

Вода поступает напрямую от источника Ижболдино. Ежеквартально проводятся все необходимые анализы. Показатели в норме и контролируются Роспотребнадзором. Вода чистая и пригодная для питья.

Анна Красноперова, эколог МУП «Краснохолмские тепловые сети»
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ