Вахтовики из Башкирии стали чаще возвращаться на работу в республику

Миграционный рекорд. Впервые за 8 лет Башкортостан завершает год с приростом прибывшего населения. Об этом говорили на оперативном совещании, которое провел руководитель региона Радий Хабиров. В республику стали чаще возвращаться с Севера. Вахтовики часто устраиваются на прежние рабочие места. Например, в Нефтекамске – на завод по производству автобусов.

Хозяйка на промышленной кухне варит не супы, а трубы. Лилия Фаттахова 10 лет назад выбрала суровую профессию. Но сама говорит: самое сложное для неё – это ночные смены, а не мужские должностные обязанности.

Конечно, сложно и опасно, я же девушка, но уезжать отсюда не хочу.

Лилия Фаттахова, электросварщица ПАО «НЕФАЗ»
Фото №1 - Вахтовики из Башкирии стали чаще возвращаться на работу в республику

Но есть не столь категоричные коллеги, которые всё же вернулись обратно. Иван Вайтин пытался работать в Ханты-Мансийском автономном округе. Уезжал в холод, хотя сам привык работать с тепле, а точнее, обеспечивать его пассажирам. Сейчас мужчина занимается установкой обогревательных приборов. Эрик Сайтиев вернулся на производство автобусов в Нефтекамск в конце прошлого года. На Севере обещали зарплату выше, в итоге ушёл в минус.

На предприятии работают 6 тысяч человек. Почти тысяча трудоустроены в последний год. В их числе как раз и те, кто вернулся с вахт. По словам руководства, средняя зарплата на заводе – 45 тысяч рублей.

Люди устраиваются, потому что мы нацелены не только на зарплату, но и обеспечиваем комфортные условия, нужные инструменты, даже здравпункты.

Юрис Мухаметдинов, заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «НЕФАЗ»

Автобусы на заводе производят уже 22 года. Пассажирский транспорт из Нефтекамска возят жителей Казани, Перми, Екатеринбурга.

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