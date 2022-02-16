Вахтовики из Башкирии стали чаще возвращаться на работу в республику

Миграционный рекорд. Впервые за 8 лет Башкортостан завершает год с приростом прибывшего населения. Об этом говорили на оперативном совещании, которое провел руководитель региона Радий Хабиров. В республику стали чаще возвращаться с Севера. Вахтовики часто устраиваются на прежние рабочие места. Например, в Нефтекамске – на завод по производству автобусов.

Хозяйка на промышленной кухне варит не супы, а трубы. Лилия Фаттахова 10 лет назад выбрала суровую профессию. Но сама говорит: самое сложное для неё – это ночные смены, а не мужские должностные обязанности.

Конечно, сложно и опасно, я же девушка, но уезжать отсюда не хочу. Лилия Фаттахова, электросварщица ПАО «НЕФАЗ»

Но есть не столь категоричные коллеги, которые всё же вернулись обратно. Иван Вайтин пытался работать в Ханты-Мансийском автономном округе. Уезжал в холод, хотя сам привык работать с тепле, а точнее, обеспечивать его пассажирам. Сейчас мужчина занимается установкой обогревательных приборов. Эрик Сайтиев вернулся на производство автобусов в Нефтекамск в конце прошлого года. На Севере обещали зарплату выше, в итоге ушёл в минус.

На предприятии работают 6 тысяч человек. Почти тысяча трудоустроены в последний год. В их числе как раз и те, кто вернулся с вахт. По словам руководства, средняя зарплата на заводе – 45 тысяч рублей.

Люди устраиваются, потому что мы нацелены не только на зарплату, но и обеспечиваем комфортные условия, нужные инструменты, даже здравпункты. Юрис Мухаметдинов, заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «НЕФАЗ»