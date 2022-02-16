Плесень и ветхая крыша: в Башкирии дети ходят в опасный садик

Плесень на стене и протекающая крыша – в таких условиях вынуждены заниматься дошкольники в селе Маядык Дюртюлинского района. Капитального ремонта в здании, которому больше 20 лет, ни разу не было. В бюджете администрации района нет средств на это, не получается попасть и в республиканские программы. Родители бьют тревогу: дети часто болеют, и их пребывание в детском саду становится небезопасным.
Аромат, который прячут в комнате, не только неприятен, но и опасен. Плесень скоро захватит весь периметр потолка детского здания. Закрытая ныне с протекающей крышей группа раньше была спальней. Выделять отдельные комнаты для разновозрастных малышей уже не получается.
Название детского сада «Теремок» оправдалось далеко не в сказочном значении. Оттепель еще не наступила, а тазики пришлось достать. Окна не открываются – деревянные рамы сгнили. Фасад здания обваливается и покрыт льдом. Из 32 детей по списку посещает учреждение меньше половины.
Ни одна из Татьян, каждая из которых – мама пятерых детей, не водит своих дошкольников в детский сад. Проблема здания в плоской мягкой кровле. Дождь, снег и время не оставили крыше шансов.
Зданию детского сада четверть века. В 2013 году был текущий ремонт, который ненадолго спас ситуацию. Чтобы решить проблемы, необходимо более 5 миллионов рублей. В бюджете таких денег нет.
Руководство муниципалитета в прошлом году решило принять участие в программе комплексного развития сельских территорий. Но из-за невыполнения всех условий сельсовет не попал в список объектов для обновления.
Процесс только на этапе составления сметы, есть еще госэкспертиза. Факт попадания и в эту программу под вопросом. Но если его не решить, то вскоре водить детей будет уже некуда.