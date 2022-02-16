Плесень и ветхая крыша: в Башкирии дети ходят в опасный садик

Плесень на стене и протекающая крыша – в таких условиях вынуждены заниматься дошкольники в селе Маядык Дюртюлинского района. Капитального ремонта в здании, которому больше 20 лет, ни разу не было. В бюджете администрации района нет средств на это, не получается попасть и в республиканские программы. Родители бьют тревогу: дети часто болеют, и их пребывание в детском саду становится небезопасным.

Аромат, который прячут в комнате, не только неприятен, но и опасен. Плесень скоро захватит весь периметр потолка детского здания. Закрытая ныне с протекающей крышей группа раньше была спальней. Выделять отдельные комнаты для разновозрастных малышей уже не получается.

Взрослым детям неудобно. Есть из многодетных семей. Они уже умеют с маленькими обращаться. Есть с одним ребенком в семье – им некомфортно с маленькими. Елена Сатараева, воспитатель детского сада с. Маядык

Название детского сада «Теремок» оправдалось далеко не в сказочном значении. Оттепель еще не наступила, а тазики пришлось достать. Окна не открываются – деревянные рамы сгнили. Фасад здания обваливается и покрыт льдом. Из 32 детей по списку посещает учреждение меньше половины.

Дети часто болеют. Три дня походим, неделю болеем. Сырость, запах сырости. Постоянная влага. Татьяна Мрясева, жительница с. Маядык

До Нового года сходили два-три дня, после этого больше не ходили. Заболели, и я боюсь за ребенка – вдруг потолок обвалится, последствия уже будут другие. Татьяна Янсубаева, жительница с. Маядык

Ни одна из Татьян, каждая из которых – мама пятерых детей, не водит своих дошкольников в детский сад. Проблема здания в плоской мягкой кровле. Дождь, снег и время не оставили крыше шансов.

Зданию детского сада четверть века. В 2013 году был текущий ремонт, который ненадолго спас ситуацию. Чтобы решить проблемы, необходимо более 5 миллионов рублей. В бюджете таких денег нет.

Руководство муниципалитета в прошлом году решило принять участие в программе комплексного развития сельских территорий. Но из-за невыполнения всех условий сельсовет не попал в список объектов для обновления.

Сейчас стартовала новая программа по капремонту образовательных учреждений. А садик является дошкольной группой при школе села Маядык. Запланировано проведение капремонта школы с определением там места дошкольной группы. Венера Файзиева, секретарь совета администрации Дюртюлинского района