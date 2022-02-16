В Башкирии предупредили о подорожании кофе

Башкирские производители кофе фиксируют двукратное повышение цен. Дорожают необжаренные зерна на первичном рынке, что в перспективе, конечно же, отразится и на стоимости готового напитка. Средняя цена чашки зернового напитка в кофейнях – около 150 рублей. Насколько она может вырасти и что влияет на ситуацию?
Пока одни рассуждают о пользе и вреде кофе, другие только и успевают считать чашки. По статистике, средний россиянин в год выпивает их около 300. Рената Тухбатуллина хоть и не фанат, но утро начинает с зернового напитка: для нее это заряд бодрости.
Цена на кофе, как и на валюту, выстраивается на бирже. Производители фиксируют рост более чем в два раза. Один из крупнейших башкирских дилеров закупает необработанные зерна напрямую у фермеров по всему миру, а затем обжаривает и поставляет в кофейни и магазины. Для сравнения, в прошлом году килограмм зеленого кофе на первичном рынке стоил около 5 тысяч долларов за тонну. Теперь в среднем 9 тысяч.
Для понимания, Бразилия производит одну треть всего мирового кофе. На ситуации с подорожанием сказалась и пандемия, из-за которой границы стран закрыты, отсюда трудности с транспортировкой. И это без учета остальных факторов.
Меньше всего повышение затронет более элитные сорта. Зато ощутимее удорожание заметят потребители бюджетных вариантов. Тут стоимость может подскочить и на 30-50%, говорят производители. В вопросе ценообразования большую роль играют и сами любители бодрящего напитка. Потребление кофе за последние 30 лет выросло в 10 раз. А высокий спрос, как известно, стимулирует и рост цен.