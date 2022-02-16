В Башкирии предупредили о подорожании кофе

Башкирские производители кофе фиксируют двукратное повышение цен. Дорожают необжаренные зерна на первичном рынке, что в перспективе, конечно же, отразится и на стоимости готового напитка. Средняя цена чашки зернового напитка в кофейнях – около 150 рублей. Насколько она может вырасти и что влияет на ситуацию?

Пока одни рассуждают о пользе и вреде кофе, другие только и успевают считать чашки. По статистике, средний россиянин в год выпивает их около 300. Рената Тухбатуллина хоть и не фанат, но утро начинает с зернового напитка: для нее это заряд бодрости.

Цена на кофе, как и на валюту, выстраивается на бирже. Производители фиксируют рост более чем в два раза. Один из крупнейших башкирских дилеров закупает необработанные зерна напрямую у фермеров по всему миру, а затем обжаривает и поставляет в кофейни и магазины. Для сравнения, в прошлом году килограмм зеленого кофе на первичном рынке стоил около 5 тысяч долларов за тонну. Теперь в среднем 9 тысяч.

В 2021 году в Бразилии были заморозки, а затем пожары. И практически 3 из 4 деревьев погибли. Чтобы восстановить саженцы, нужно около 4 лет. В связи с этим сейчас кофе произведено меньше, чем потреблялось ранее. Ильнур Мухутдинов, директор предприятия по производству кофе

Для понимания, Бразилия производит одну треть всего мирового кофе. На ситуации с подорожанием сказалась и пандемия, из-за которой границы стран закрыты, отсюда трудности с транспортировкой. И это без учета остальных факторов.

Бумага повышается в цене, упаковка для молока повышается в цене, само молоко. Вот это все влияет на повышение. Думаю, процентов на 10 – это максимум. Михаил Кумпан, директор сети кофеен