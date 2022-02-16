Радий Хабиров и замминистра сельского хозяйства России обсудили подготовку к «Апимондии»

В чем мы с вами точно едины, надо проводить это важное мероприятие. Мы в Башкортостане ясно понимаем, что это мероприятие общефедерального масштаба, в то же время мы понимаем, что Башкортостан – один из медоносных регионов, у нас и наука развита в этой связи, и производство меда развито, и практики очень интересные есть. Особенности есть, соответственно. Поэтому я полагаю, что здесь все может быть довольно интересно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан