Радий Хабиров и замминистра сельского хозяйства России обсудили подготовку к «Апимондии»

Радий Хабиров встретился с заместителем министра сельского хозяйства России Ольгой Гатаговой. Стороны обсудили подготовку к проведению в Башкортостане 47-го Международного конгресса по пчеловодству «Апимондия», который запланирован на сентябрь этого года.
Глава Башкортостана отметил, что в регионе развито производство мёда и различных продуктов на его основе. Есть династии пчеловодов, которые сохраняют народные традиции этого ремесла. При этом в отрасли успешно внедряют новые технологии на основе научного подхода.
Руководитель республики добавил, что с учётом переноса форума на 2022 год ряд организационных вопросов требует актуализации и поддержки федерального центра. В частности, речь идёт об укреплении материально-технической базы Башкирского государственного аграрного университета. Вуз сегодня посетила Ольга Гатагова. Основные мероприятия форума пройдут на площадке, которую создали в южной части Уфы для финала Национального чемпионата WorldSkills Russia – 2021. Посетить конгресс смогут около 5 тысяч участников более чем из 100 стран мира. Впервые Россия принимала его 50 лет назад, в 1971 году, и теперь, спустя полвека, снова организует это событие.