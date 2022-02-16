Радий Хабиров и замминистра сельского хозяйства России обсудили подготовку к «Апимондии»

Радий Хабиров встретился с заместителем министра сельского хозяйства России Ольгой Гатаговой. Стороны обсудили подготовку к проведению в Башкортостане 47-го Международного конгресса по пчеловодству «Апимондия», который запланирован на сентябрь этого года.

Глава Башкортостана отметил, что в регионе развито производство мёда и различных продуктов на его основе. Есть династии пчеловодов, которые сохраняют народные традиции этого ремесла. При этом в отрасли успешно внедряют новые технологии на основе научного подхода.

В чем мы с вами точно едины, надо проводить это важное мероприятие. Мы в Башкортостане ясно понимаем, что это мероприятие общефедерального масштаба, в то же время мы понимаем, что Башкортостан – один из медоносных регионов, у нас и наука развита в этой связи, и производство меда развито, и практики очень интересные есть. Особенности есть, соответственно. Поэтому я полагаю, что здесь все может быть довольно интересно. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров и замминистра сельского хозяйства России обсудили подготовку к «Апимондии»

Действительно, очень нравится, очень красивый регион. Мы понимаем, что мероприятие надо проводить, и это позиция министра сельского хозяйства Дмитрия Николаевича Патрушева.

Ольга Гатагова, заместитель министра сельского хозяйства России

Руководитель республики добавил, что с учётом переноса форума на 2022 год ряд организационных вопросов требует актуализации и поддержки федерального центра. В частности, речь идёт об укреплении материально-технической базы Башкирского государственного аграрного университета. Вуз сегодня посетила Ольга Гатагова. Основные мероприятия форума пройдут на площадке, которую создали в южной части Уфы для финала Национального чемпионата WorldSkills Russia – 2021. Посетить конгресс смогут около 5 тысяч участников более чем из 100 стран мира. Впервые Россия принимала его 50 лет назад, в 1971 году, и теперь, спустя полвека, снова организует это событие.

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