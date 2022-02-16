В Башкирии на ферме выходили сбитого оленёнка

Оленёнок со сломанной ногой обрел новый дом. Травмированное животное нашли прошлым летом на трассе в Гафурийском районе. Малышу было несколько недель от роду, он едва не погиб. Детёныша косули приютили и выходили работники страусиной фермы. Теперь Алёшка, так назвали малыша, живёт в своём загоне, встречает посетителей и выпрашивает угощения.

Сейчас в этом дружелюбном оленёнке сложно узнать испуганного малыша, каким попал сюда Алёшка прошлым летом. Чтобы накормить тогда ещё двухнедельного кроху коровьим молоком, работникам фермы приходилось бегать за ним по всему загону. Кипяченое молоко Алёшка уже не пьёт, с возрастом перешёл на комбикорм и люцерну – в ней много полезных витаминов. Да и людей малыш уже практически не боится, спокойно принимает угощения из рук посетителей.

Сбитого оленёнка нашли на трассе прошлым летом. Травма ноги была серьезной, срочно требовалась помощь специалиста. Малыш даже не мог стоять на ногах. Неравнодушные люди отвезли животное на ферму, только там были готовы принять кроху, и вызвали ветеринара. У лесного пациента был открытый перелом конечности. Чтобы поставить Алёшку на ноги, врачи сделали ему операцию.

Первое время боялся, убегал от нас, ловили, кормили из бутылочки, а сейчас ему уже лучше, наступает на ногу, хотя раньше не наступал. Азамат Калмурзин, работник КФХ «Великолепный страус»

Сейчас Алёшка живёт на ферме, потому что после такой травмы в лесу ему не выжить. Здесь олененок уже успел завести себе друга, алтайского козла. Работниками не раз приходилось возвращать рогатого на свою территорию. Да и посетители тоже полюбили лесного красавца.

Все дети, посетители подходили только сюда, пытались морковкой, капустой кормить, но мы не разрешали. Он тогда ещё маленький был, ему только молоко можно было пить. А сейчас подрос, сам ходит, и посетители его по-прежнему подкармливают. Альбина Янбекова, работник КФХ «Великолепный страус»