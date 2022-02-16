Школьники из Уфы сконструировали робота-помощника

Уфимские школьники сконструировали робота-помощника. Он с легкостью собирает небольшие предметы и складывает их в корзину. С этой разработкой подростки участвуют в WorldSkills Russia, и у них есть все шансы на победу.

Это уже не детская игрушка, а разработка 13-летнего роботехника и столь же юного программиста. Олег и Никита – удачный тандем, где каждый дополняет друг друга. Один конструирует, второй наделяет технику «разумом». Результаты хобби теперь поедут на WorldSkills.

Конструированием Олег занимается с 5 лет и сам придумал механизм захвата деталей. Своим «мозгом» робот обязан Никите – он написал программу. Но для него, говорит юный разработчик, это только начало. У Никиты есть и другие изобретения, например, нейросеть, которая решает, пойти ли на вечеринку.

Фото №1 - Школьники из Уфы сконструировали робота-помощника

Талантливых школьников заметил их нынешний руководитель Фоат Идрисов. Учитель физики роботехникой увлекся 10 лет назад, когда увидел, как его маленький внук хлопками управляет игрушкой. В прошлом году ребята уже участвовали в WorldSkills, но тогда призового места не заняли, хотя показали хороший результат. И это при том, что с такими типами роботов начали работать незадолго до соревнований.

За 2,5 месяца освоили то, что люди годами осваивают. На ребят не нарадуюсь, они молодцы. Команда из Татарстана выступает с такими роботами с 2015 года, а мы в этом году отстали от них всего на 6 очков.

Фоат Идрисов, преподаватель робототехники центра детского технического творчества «Биктырыш»

В этом году ребята решили снова побороться  за победу в WorldSkills Russia. Олег и Никита заняли первое место в Башкортостане и теперь отправятся на российские отборочные соревнования в Липецк, чтобы их робот в этот раз собрал уже не шарики, а медали.

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