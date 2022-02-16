Школьники из Уфы сконструировали робота-помощника

Уфимские школьники сконструировали робота-помощника. Он с легкостью собирает небольшие предметы и складывает их в корзину. С этой разработкой подростки участвуют в WorldSkills Russia, и у них есть все шансы на победу.

Это уже не детская игрушка, а разработка 13-летнего роботехника и столь же юного программиста. Олег и Никита – удачный тандем, где каждый дополняет друг друга. Один конструирует, второй наделяет технику «разумом». Результаты хобби теперь поедут на WorldSkills.

Конструированием Олег занимается с 5 лет и сам придумал механизм захвата деталей. Своим «мозгом» робот обязан Никите – он написал программу. Но для него, говорит юный разработчик, это только начало. У Никиты есть и другие изобретения, например, нейросеть, которая решает, пойти ли на вечеринку.

Талантливых школьников заметил их нынешний руководитель Фоат Идрисов. Учитель физики роботехникой увлекся 10 лет назад, когда увидел, как его маленький внук хлопками управляет игрушкой. В прошлом году ребята уже участвовали в WorldSkills, но тогда призового места не заняли, хотя показали хороший результат. И это при том, что с такими типами роботов начали работать незадолго до соревнований.

За 2,5 месяца освоили то, что люди годами осваивают. На ребят не нарадуюсь, они молодцы. Команда из Татарстана выступает с такими роботами с 2015 года, а мы в этом году отстали от них всего на 6 очков. Фоат Идрисов, преподаватель робототехники центра детского технического творчества «Биктырыш»