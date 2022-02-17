Сергея Грекова представили в качестве Полномочного Представителя РБ при Президенте РФ

Сергея Грекова представили в Москве в качестве Полномочного Представителя Башкортостана при Президенте Российской Федерации. О смене должностных обязанностей бывшего мэра города сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в понедельник, 14 февраля.

В тот же день подписали указ о назначении Умарпаша Ханалиева специальным представителем республики по инвестиционной деятельности. Премьер-министр республики сказал, что перед Сергеем Грековым открываются новые горизонты и ставятся амбициозные задачи, для решения которых предстоит выстроить  взаимодействие Полномочного представительства с депутатским корпусом, федеральными и республиканскими органами власти, организациями и иностранными партнерами.

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