Сергея Грекова представили в качестве Полномочного Представителя РБ при Президенте РФ

В тот же день подписали указ о назначении Умарпаша Ханалиева специальным представителем республики по инвестиционной деятельности. Премьер-министр республики сказал, что перед Сергеем Грековым открываются новые горизонты и ставятся амбициозные задачи, для решения которых предстоит выстроить взаимодействие Полномочного представительства с депутатским корпусом, федеральными и республиканскими органами власти, организациями и иностранными партнерами.