Инфекционист назвал регионы России, где можно снять ограничения по коронавирусу

В таких регионах уровень иммунизации превышает 80%. Если у такого количества граждан есть антитела к коронавирусу, стоит задуматься о снятии ограничительных мер.

Например, в Башкирии первым компонентом вакцины привились уже 97,7% от подлежащего вакцинации населения. При этом суточный прирост заболевших пока лишь увеличивается.