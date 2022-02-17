Жительницу Башкирии обманул «датский моряк», который присвоил более 1 млн рублей

Пресс-служба МВД по Башкирии рассказала о крупном мошенничестве. На уловки хитрого злоумышленника попалась 48-летняя доверчивая жительница Белебеевского района.

Женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который представился датским моряком из Лондона Остином Марком. Виртуальные отношения у парочки развивались стремительно – уже на третий день знакомства моряк и женщина болтали по видеосвязи. Женщину не смутило, что моряк из Великобритании свободно и без акцента говорит на русском языке. В один день виртуальный моряк сообщил, что готов приехать к любимой в Россию.

Вот только приезд омрачался денежными трудностями: якобы причаливание к берегу Остин должен будет оплатить сам, а у него заблокирован банковский счёт. Поэтому и денег на перелёт и проживание у него нет. Женщина, конечно, решила помочь возлюбленному. Сначала она перевела ему 100 тысяч рублей, после ещё 150 и 200. А после несколько раз повторила операцию. Вскоре Остин сообщил, что начальник не хочет отпускать моряка в отпуск. И доверчивая женщина написала даже на почту организации, в которой якобы трудился мужчина. Ей ответили, что моряк должен сам оплатить своё прибытие на сушу – женщина отправила ещё одну большую сумму, но уже на счёт компании.

После этого Остин Марк заверил, что уже мчится к возлюбленной и, конечно, все деньги вернёт при встрече. Вот только вскоре женщине вновь позвонили, но уже якобы сотрудники аэропорта, которые заверили, что Остин задержан за провозку денег. Необходимо оплатить залог, чтобы выпустить моряка. Вот только жительница Башкирии потратила уже все сбережения. После этого датский моряк Остин стал недоступен.