В Башкирии молодежи помогут выбирать профессию

Молодым людям в Башкортостане будут помогать выбирать профессию. В Уфе состоялось подписание трехстороннего Соглашения по реализации профориентационного проекта.

Инициаторами мероприятия стали Минтруда, Министерство образования и представители Департамента развития институтов гражданского общества. В рамках договора в республике создадут Региональную карту возможностей для выбора профессии. Ее разместят на базе онлайн-платформы Profstories. Карта будет содержать сведения о работодателях и профессиях.