Что построят и отремонтируют в Уфе к 450-летию

Так, в мае рабочие выйдут на площадку будущего Центра спортивной борьбы, а в августе приступят к возведению Евразийской библиотеки. Многофункциональный объект сделают в виде башкирской юрты и разместят на площадке между Домом Республики и госпиталем ветеранов войн. К 450-летию Уфы распахнут двери обновлённые русский драматический и кукольный театры. Спектакли при этом не прекратятся, их лишь перенесут на другие площадки. Также в планах – реконструкция здания Госцирка. На совещании определили порядок выполнения и сроки начала строительно-монтажных работ.