Что построят и отремонтируют в Уфе к 450-летию

Модернизация столичных пространств и строительство новых зданий к 450-летию Уфы начнутся уже этой весной. Об этом Радию Хабирову доложили во время совещания, посвященного предстоящему юбилею.
Так, в мае рабочие выйдут на площадку будущего Центра спортивной борьбы, а в августе приступят к возведению Евразийской библиотеки. Многофункциональный объект сделают в виде башкирской юрты и разместят на площадке между Домом Республики и госпиталем ветеранов войн. К 450-летию Уфы распахнут двери обновлённые русский драматический и кукольный театры. Спектакли при этом не прекратятся, их лишь перенесут на другие площадки. Также в планах – реконструкция здания Госцирка. На совещании определили порядок выполнения и сроки начала строительно-монтажных работ.
Речь зашла и о комплексной застройке территории «Южные ворота». Как стало известно, на период реконструкции улицы Пугачева эта магистраль закрываться не будет. Работы проведут поэтапно. В целом благоустройство будет идти по всему городу. В МинЖКХ заявили, что новой визитной карточкой станут 16 обновленных уфимских пространств. По словам Радия Хабирова, работать необходимо синхронно и слаженно, чтобы сделать все вовремя.