В Башкирии маленького ребёнка отдали бабушке из-за пьянства матери

В Мелеузовский районный суд обратилась местная жительница, которая потребовала ограничить в родительских правах свою дочь.
Оказалось, женщина не выполняет обязанности по воспитанию своего маленького ребёнка. Горожанка злоупотребляет алкоголем, не работает, не оказывает внимание своему малышу, а также привлекалась к уголовной и административной ответственности. Бабушка решила спасти внука от столь тяжёлой жизни.
Ранее женщину уже привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. И в этот раз суд ограничил нерадивую маму в правах и поручил забрать малыша.