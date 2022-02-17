В Башкирии маленького ребёнка отдали бабушке из-за пьянства матери

В Мелеузовский районный суд обратилась местная жительница, которая потребовала ограничить в родительских правах свою дочь.

Оказалось, женщина не выполняет обязанности по воспитанию своего маленького ребёнка. Горожанка злоупотребляет алкоголем, не работает, не оказывает внимание своему малышу, а также привлекалась к уголовной и административной ответственности. Бабушка решила спасти внука от столь тяжёлой жизни.