В Уфе прошло заседание коллегии Минздрава по итогам 2021 года

Дефицит сотрудников здравоохранения сокращается. Это и не только обсудили в республиканском Минздраве на заседании коллегии по итогам 2021 года. Кроме того, 20 врачей республиканских и районных больниц были отмечены наградами главы республики.

Каждый утренний обход врачи гастроэнтерологического отделения уделяют особое внимание своим маленьким пациентам. Семья Фаттаховых из Октябрьска ежегодно приезжают на плановые осмотры, ведь у двухгодовалой Дианы недавно обнаружились проблемы с кишечником, а у старшего сына Артура – ацетонемические кризы.

Заведует отделением гастроэнтерологии Гульнара Якупова. Вот уже свыше 30 лет медик стоит на страже детского здоровья. Врач помогает не только пациентам, но и молодым специалистам. Гульнара Миннехазиповна не сразу заняла руководящую должность. Ввспоминает, как сама пришла интерном в эту больницу

Гульнара Миннехазиповна – мозг и сердце гастроэнтерологического отделения, на ней лежит вся организация работы. Труд доктора отметили и на коллегии регионального Минздрава и удостоили ее звания «Заслуженный врач Республики Башкортостан».

Звание заслуженных получили еще восемь докторов, 11 врачей были поощрены благодарностью и почетной грамотой главы республики, медалью за трудовую доблесть была награждена медсестра операционного блока инфекционного госпиталя 8-й больницы Уфы Светлана Тимербаева.

Также на коллегии Министерства здравоохранения республики подвели итоги 2021 года. Минздрав работает над увеличением штата врачей, в прошлом году удалось сократить дефицит сотрудников. На данный момент в системе числятся более 50 тысяч медработников. В республике на постоянной основе работают четыре программы, которые направлены на увеличение редких специалистов в отдаленных и сельских местностях.