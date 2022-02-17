Стало известно, когда пройдёт конкурс на замещение мэра в Уфе

В конкурсную комиссию войдут и.о. администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев, заместитель премьер-министра Азат Бадранов и председатель комитета по делам юстиции Владимир Спеле. От горсовета в конкурсную комиссию вошли первый заместитель председателя Александр Мельников, председатель постоянной комиссии по связям с общественностью, охране прав и свобод граждан, правовым вопросам Руслан Зайнуллин и секретарь Татьяна Коротеева.