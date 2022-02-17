Истории ребят из Башкирии попали в книгу о подвигах современных детей

Валера Алеев из Уфы несколько лет назад спас папу, которого на прогулке в лесу ужалили дикие шершни. У мужчины началась сильнейшая аллергическая реакция. Мальчик помог отцу забраться в машину и сам вывез его из леса до места, в котором ловила сотовая связь и можно было вызвать скорую помощь.