Истории ребят из Башкирии попали в книгу о подвигах современных детей

Всероссийский проект «Подвиги» оповестил о создании новой удивительной книги. Был выпущен сборник из 30 сказок на основе реальных историй детей-героев.
Книга получила говорящее название «Волшебные сказки о детях-героях». В издание вошли истории реальных мужественных и добрых поступков маленьких жителей России. В сборник попали и истории ребят из Башкирии.
Так, в книге есть сказка про Искандера Зуфарова из Нефтекамска. Юный спортсмен на одной из тренировок в зимнем лесу обнаружил пожилую женщину, потерявшую сознание. Парень самостоятельно вынес пострадавшую на себе из леса, а после вызвал скорую помощь.
Валера Алеев из Уфы несколько лет назад спас папу, которого на прогулке в лесу ужалили дикие шершни. У мужчины началась сильнейшая аллергическая реакция. Мальчик помог отцу забраться в машину и сам вывез его из леса до места, в котором ловила сотовая связь и можно было вызвать скорую помощь.