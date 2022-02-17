Житель Башкирии убил возлюбленную из-за пощёчины

11 февраля в Стерлитамаке в одной из квартир было найдено тело 32-летней женщины. Полицейские сразу обнаружили следы криминала.

Выяснилось, что в ночь с 10 на 11 февраля женщина проводила вечер за распитием спиртных напитков со своим 33-летним сожителем. Между ними вспыхнула ссора из-за того, что мужчина начал выпивать без возлюбленной. Женщина ударила сожителя по щеке.

Это разозлило мужчину – он схватил полотенце и задушил им возлюбленную. После этого он поспешил скрыться с места случившегося. Однако следователи и криминалисты быстро вышли на след подозреваемого. Сейчас он заключен под стражу, а расследование убийства продолжается.