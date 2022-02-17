Регистрация компании в Гонконге

Вы планируете зарегистрировать компанию в Гонконге? В этой статье представлена ключевая информация, включая преимущества этой страны для бизнеса, основные требования к регистрации компании в Гонконге, и ключевые регистрационные этапы.

Регистрация юридического лица в Гонконге: преимущества юрисдикции

Гонконг считается одной из самых быстроразвивающихся деловых столиц в Азии. Благодаря сильному и устойчивому экономическому росту город продолжает привлекать инвесторов и предпринимателей со всего мира. Правовая система сянгана основана на британском законодательстве. Официальными языками являются английский и китайский, что делает Гонконг привлекательной юрисдикцией, особенно для британских предпринимателей, желающих зарегистрировать оффшор здесь.

Бизнес-выгоды для иностранных инвесторов заключаются в следующем:

Регистрация компании в Гонконге известна во всем мире своей простотой.

Экономика страны стабильна и считается одной из самых открытых в мире, что делает Гонконг надежной юрисдикцией для роста и развития бизнеса.

Если вы хотите выйти на китайский рынок, то компании, созданные в Сянгане, получат доступ к рынку материкового Китая благодаря Соглашению о более тесном экономическом партнерстве (CEPA). Все товары, относящиеся к гонконгскому происхождению, могут беспошлинно экспортироваться в материковый Китай.

Если вас интересует редомициляция компании в Гонконг, то в стране отличная инфраструктура, а помещения для бизнеса широко доступны.

Нет ни налога на прирост капитала, ни налога у источника на дивиденды и проценты. Кроме того, в стране нет налога с продаж или НДС.

Этапы регистрации компании

Выбрать юридическую форму для бизнеса.

Подать на утверждение название компании.

Составить учредительные документы.

Открытие банковского счета в Гонконге.

Регистрация для целей налогообложения.

Получение разрешений, лицензий, согласований.

Если вас интересует регистрация компании в Гонконге, то первым и ключевым шагом является определение юридической структуры бизнеса перед регистрацией исходя из ваших потребностей и требований. Структура компании влияет на все: от того, как вы ведете свой бизнес, до того, как вы подаете налоговые декларации. Иностранные инвесторы могут рассмотреть следующие бизнес-структуры:

● Общество с ограниченной ответственностью (Ltd).

● Акционерное общество.

● Партнерство.

● Филиал/представительство.

Следующим шагом в создании новой компании является выбор названия. Фирменное наименование может быть на китайском, английском или на обоих языках. Следует проявить должную осмотрительность при выборе имени, потому что вы не можете использовать имя для своего бизнес-объекта, которое кто-либо уже использует или использовал в прошлом.

Чтобы открыть бизнес в Гонконге, необходимо зарегистрировать его в Реестре компаний. Большинство заграничных предпринимателей предпочитают инкорпорировать свои компании в качестве компаний с ограниченной ответственностью. Регистрация Ltd в Гонконге — это процесс создания отдельного юр. лица, которое предлагают защиту личных активов от бизнес-рисков. Более того, по сравнению с другими хозяйствующими субъектами процесс передачи права собственности и привлечения средств или капитала для Ltd является более простым.

Еще один шаг, который предстоит выполнить, — это внести минимальный депозит. Для этого потребуется открыть счет в банке Гонконга. Чтобы это сделать, нужно прежде подготовить пакет документов. Ниже приведены некоторые документы, которые понадобятся:

● Большинству банков требуется подтверждение зарегистрированного адреса в Гонконге.

● Информация о деятельности компании.

● Пакет учредительных документов.

● Заверенная копия документов, подтверждающих личность каждого директора/акционера/партнера.

● Подтверждение бизнеса, например, проверенная финансовая отчетность или бизнес-план.

● Подробные сведения о конечных бенефициарных владельцах.

● Заверенная подлинная копия Сертификата о регистрации.

Следующим шагом в создании бизнеса является получение лицензий и разрешений, которые могут потребоваться вашему конкретному бизнес-субъекту.

Минимальные требования для регистрации гонконгской компании

● Любое физическое или корпоративное лицо может создать компанию в Гонконге.

● Минимум один акционер и один директор, которые могут быть местными или нерезидентами, старше 18 лет.

● Подача годовых налоговых деклараций обязательна.

Налоги в Гонконге

Гонконг — это юрисдикция с низкими налогами, правительство которой работает над поощрением бизнеса как местных, так и иностранных предпринимателей. Привлекательность для иностранных инвесторов заключается в том, что компании, не получающие дохода из источников в Сянгане, не платят налоги. Текущая ставка налога на прибыль, которая применяется к предприятиям, работающим в Гонконге, составляет 8,25% на первые 2 млн гонконгских долларов дохода и 16,5% на все последующие.

Заключение