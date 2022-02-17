В Башкирии выявили более 4,3 тысяч заболевших коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в России.

В Башкирии продолжает расти количество заболевших коронавирусом. За последние сутки выявили 4341 зараженных (177 108), с выздоровлением выписали – 3297 (145 080), скончались – 19 (5003). Госпитализация потребовалась 369 пациентам.