В Башкортостане в 2021 году уровень преступности снизился на 6,2%

У нас каждый год идет снижение преступности. Это хороший и обнадеживающий показатель. Конечно, это плод очень большой совместной работы всех органов государственной власти, прежде всего, работников правоохранительных органов и полиции. Одним из показателей комфорта проживания для наших жителей являются вопросы безопасности.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан