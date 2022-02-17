В Башкортостане в 2021 году уровень преступности снизился на 6,2%

На 6,2% снизилась преступность в Башкортостане по итогам прошлого года. Радий Хабиров назвал показатель «обнадеживающим» и поблагодарил за работу сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил на заседании Государственного Собрания Башкортостана. Руководитель республики поддержал эксперимент по размещению общественных пунктов полиции, которые повышают уровень безопасности. В республике планируется увеличивать количество видеокамер уличного наблюдения.
На заседании выступили руководители МВД Башкортостана и республиканского управления СКР. Отмечается снижение количества разбоев, грабежей, краж всех видов. Кроме того, уменьшилось количество случаев уличной, несовершеннолетней, бытовой преступности и преступлений, совершенных в состоянии опьянения.