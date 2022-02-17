В Башкортостане в 2021 году уровень преступности снизился на 6,2%

На 6,2% снизилась преступность в Башкортостане по итогам прошлого года. Радий Хабиров назвал показатель «обнадеживающим» и поблагодарил за работу сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил на заседании Государственного Собрания Башкортостана. Руководитель республики поддержал эксперимент по размещению общественных пунктов полиции, которые повышают уровень безопасности. В республике планируется увеличивать количество видеокамер уличного наблюдения.  

У нас каждый год идет снижение преступности. Это хороший и обнадеживающий показатель. Конечно, это плод очень большой совместной работы всех органов государственной власти, прежде всего, работников правоохранительных органов и полиции. Одним из показателей комфорта проживания для наших жителей являются вопросы безопасности.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На заседании выступили руководители МВД Башкортостана и республиканского управления СКР. Отмечается снижение количества разбоев, грабежей, краж всех видов. Кроме того, уменьшилось количество случаев уличной, несовершеннолетней, бытовой преступности и преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

Фото №1 - В Башкортостане в 2021 году уровень преступности снизился на 6,2%

Практически не снижается количество обращений, включая и не входящие в нашу компетенцию. Всего прошли регистрацию и рассмотрено в установленном порядке более 985 тысяч заявлений и сообщений. При этом по результатам независимого опроса уровень доверия граждан составляет 45,5%, что превышает среднероссийский показатель.

Роман Деев, министр внутренних дел Республики Башкортостан

Приоритетными направлениями в работе являются незамедлительное реагирование следователей на заявления, сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях, быстрое и качественное расследование уголовных дел, защита граждан от преступных посягательств на территории республики.

Денис Чернятьев, руководитель следственного управления СКР по Республике Башкортостан
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