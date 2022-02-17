В Уфу вернулись хоккеистки «Агидели», участвовавшие в Олимпиаде в Пекине

Хоккейная «Агидель» делегировала самый большой десант игроков в женскую сборную страны. Сразу семь человек. Больше половины – дебютанты. А двое, Полина Лучникова и Мария Батталова, поехали в Китай в запасе, но в итоге вышли на лед, чтобы заменить заболевших. Сегодня ночью девушки вернулись домой, в уфимском аэропорту их ждал теплый прием.
Они не ожидали увидеть в уфимском аэропорту болельщиков, журналистов, представителей Минспорта республики. За плечами непростые Олимпийские игры, чуть ли не сутки в дороге. И только дома можно вдохнуть полной грудью.
Для Марии Сорокиной Олимпиада в Пекине стала дебютной в карьере. В ее активе есть бронза чемпионата мира, золото Всемирной универсиады. И так хотелось добавить олимпийскую медаль. Но после уверенной победы россиянок над командой Швейцарии (5:2) на групповом этапе оказать сопротивление соперницам уже в 1/4 не получилось.
Уфимская «Агидель» делегировала на Игры сразу семь хоккеисток. Планировалось восемь, но у Илоны Марковой тест ПЦР оказался положительным. Целый квартет отправился на Олимпиаду впервые. Кроме Марии Сорокиной, еще Вероника Коржакова, Мария Печникова и Полина Лучникова. Полина Лучникова вместе с Марией Батталовой числились в запасе, но девушки вышли на лед. Пришлось заменить тех, кто заболел.
Трудности были не только на Играх. К примеру, Анна Шибанова вообще была дисквалифицирована после международного допинг-скандала, когда победы десятков российских атлетов были вычеркнуты. Хоккеистка не добилась амнистии, вернулась на игры спустя четыре года, пропустив Олимпиаду в Пхенчхане. Еще для одной хоккеистки «Агидели» Ольги Сосиной форум стал четвертым в карьере. Она могла обновить национальный рекорд по числу матчей на Олимпиадах – 17 игр, но из-за болезни это сделать не удалось.
Российские хоккеистки замкнули пятерку сильнейших команд на играх. Впереди продолжение национального чемпионата. «Агидель» возобновит свое выступление в начале марта. Участники Олимпиады смогут перевести дыхание, чтобы выйти на лед с новыми силами и опытом игры на международном уровне.