В школах Башкирии планируют открыть 12 новых стоматологических кабинетов

О планах на текущий год рассказали в Министерстве образования и науки республики. С момента старта проекта «Взлетай» в регионе начали работать 202 стоматологических кабинета, в том числе открылись 68 новых.

Маргарита Сухоносова пришла на ежемесячный осмотр к зубному. Для этого девочке не пришлось ехать с родителями в поликлинику, кабинет стоматолога находится прямо в школе.

Кабинет стоматолога в 121-й гимназии открылся два года назад в рамках проекта «Взлетай». Дети ежемесячно проходят осмотр. При необходимости тех, у кого есть проблемы с зубами, лечат.

Открытие нового кабинета обошлось бюджету почти в 900 тысяч рублей. Здесь сделали косметический ремонт и закупили современное оборудование. Новые светлые стены помогают детям избавиться от страха посещения дантиста.

В рамках профиля «Здоровая улыбка» для школьников проводят внеурочные занятия по соблюдению гигиены полости рта. Также дополнительные лекции детям читают сами дантисты.