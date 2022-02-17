В Уфе ограничат движение грузовиков

В Уфе будет ограничено движение некоторого транспорта. Такая мера коснётся грузовых машин.
С 24 марта по 22 апреля для грузовиков будет ограничен въезд в город. Мера призвана сохранить дорожное покрытие в весеннее время. При этом транспорту с продуктами питания, медикаментами, животными, топливом и почвой проезд разрешат.
Ограничения также не коснутся автобусов, автомобилей муниципальных учреждений, предприятий ЖКХ, строительных организаций, возводящих соцобъекты, военного транспорта и сельхозтехники.