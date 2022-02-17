Красавица из Башкирии стала первой вице-мисс на Global Model of the World

22-летняя Эльмира Шаихова из Башкирии стала первой вице-мисс на Global Model of the World в Москве.
30 красавиц из разных уголков России и мира соревновались в дефиле в национальных костюмах, купальниках, вечерних нарядах. Они представили танец, а также выступили за свой регион.
Эльмире удалось завоевать титул «Первой вице-мисс». Красавица получила большую корону, приглашение на международный конкурс красоты, ценные призы, а также приглашение на обучение в медиа-школе «Останкино».
Напомним, Эльмира – обладательница титула «Мисс Республика Башкортостан – 2018».