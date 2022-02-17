Красавица из Башкирии стала первой вице-мисс на Global Model of the World

22-летняя Эльмира Шаихова из Башкирии стала первой вице-мисс на Global Model of the World в Москве.

30 красавиц из разных уголков России и мира соревновались в дефиле в национальных костюмах, купальниках, вечерних нарядах. Они представили танец, а также выступили за свой регион.